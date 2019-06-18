В Красноярске стало больше невест!

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-18T14:10:13+03:00

И им нужно все больше свадебных платьев!

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Аналитики Avito посчитали, что за минувший год красноярки стали чаще искать свадебные платья на ресурсах сервиса объявлений. За год количество девушек, желающих купить платье для торжественной регистрации брака, увеличилось на 2,4%, об этом сообщает 7 канал.

При этом, по наблюдениям аналитиков, более трети красноярских невест имеют модельные параметры. Такой вывод основан на том, что чаще всего девушки ищут платья размера S. Средняя стоимость платьев за год (учитываются и новые платья, и б/у) составила 9 тысяч рублей. За год цена свадебных платьев выросла на 6,4%.

Особенно высок спрос сейчас, поскольку летние месяцы в Красноярске считаются самыми удачными для свадебных торжеств.

ИСТОЧНИК KP.RU