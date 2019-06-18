В Красноярске суд остановил снос скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира
Центральный районный суд Красноярска принял решение приостановить дело по сносу кафе «Кантри» в центре города, об этом сообщает ТВК.
«Иск прокурора к владельцам здания будет изучаться», – говорится в материалах дела.
Напомним, разрешение на строительство здания выдала мэрия. Но еще на прошлом процессе прокуратура заявила о том, что подъезды к «Кантри» нарушают противопожарные нормы, и это заявление было основано на заключении экспертов «Судебной пожарной лаборатории».
Кроме этого, при строительстве кафе нарушены земельное и санитарно-эпидемиологическое законодательство.
Окончательное решение по стройке пока не принято, дата следующего судебного заседания не названа, собственник здания Ольга Грималюк на судебных заседаниях не появляется.
ИСТОЧНИК KP.RU