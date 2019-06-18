2019-06-18T13:22:55+03:00
Общество

В Красноярске суд остановил снос скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира

Причина такого решения – изучение иска к владельцам здания
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото tvk6.ruФото tvk6.ru
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Центральный районный суд Красноярска принял решение приостановить дело по сносу кафе «Кантри» в центре города, об этом сообщает ТВК.

«Иск прокурора к владельцам здания будет изучаться», – говорится в материалах дела.

Напомним, разрешение на строительство здания выдала мэрия. Но еще на прошлом процессе прокуратура заявила о том, что подъезды к «Кантри» нарушают противопожарные нормы, и это заявление было основано на заключении экспертов «Судебной пожарной лаборатории».

Кроме этого, при строительстве кафе нарушены земельное и санитарно-эпидемиологическое законодательство.

Окончательное решение по стройке пока не принято, дата следующего судебного заседания не названа, собственник здания Ольга Грималюк на судебных заседаниях не появляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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