2019-06-18T12:56:28+03:00
Наука

Красноярские учёные придумали способ быстрого тушения лесных пожаров

Они предложили добавлять в воду углеродные наночастицы
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото ГУ МЧС России по Красноярскому краюФото ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

Нововведение ученых СФУ основано на том, что основной вклад в тушение пожара вносит испарение воды.

- Значит, нужно как можно скорее перейти к стадии испарения жидкости. Наш коллектив выяснил, что, если добавить в воду углеродные наночастицы, скорость её нагрева повышается, — сообщил младший научный сотрудник научно-исследовательской части Сибирского федерального университета, кандидат физико-математических наук Александр Лобасов.

Для тушения пожаров были выбраны углеродные наночастицы размером 50–500 микрометров. Вода с наночастицами нагревается и испаряется в два раза быстрее обычной воды.

«Для создания наножидкостей необходимо закупать наночастицы, которые стоят порядка 20–30 тыс. рублей за килограмм. Для тушения лесных пожаров используют авиацию, вместительность баков чаще всего применяемого для этой цели самолета Бе-200ЧС — 12 т воды. Но если вода может быть и бесплатной, то такой же объём наножидкости с концентрацией частиц 0,1 % будет стоить порядка 240–360 тыс. рублей. Однако если время тушения снизится, то и стоимость использования самолётов-танкеров уменьшится», — подчеркнул Александр Лобасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Красноярске суд остановил снос скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира
Из Красноярского Горсовета украли Жириновского
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о вспышке коклюша в Красноярском крае
Выбросов станет меньше на 40% - в Красноярске приняли стратегию развития города до 2030 года
В Сосновоборске строитель упал с 10 этажа
Участница конкурса «Красавица в погонах» о своей работе: «Не только инспектор ГИБДД, но и Фея правил и безопасности»
В Красноярске построят пешеходный переход через Николаевский проспект
Красноярские врачи стали лучшими в России!
Житель Красноярска борется с Поклонным крестом
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей
Мэр Красноярска показал город «Ночным волкам»
В Красноярске туристов сняли с Манской петли
В Туве открыли Музей русского быта
Красноярские дольщики пожаловались президенту
В Красноярске научат правильно кормить животных!
Вспышка коклюша. В Красноярском крае в 6,5 раз увеличилось количество случаев опасной инфекции
В Красноярском крае главу сельсовета задержали за взятку от лесозаготовителя
Труба не выдержала давления: в Северном из-под земли забил фонтан
Суд не приостановил снос ларьков в Центральном парке Красноярска
О штрафах ГИБДД красноярцы смогут узнавать с помощью нового онлайн-сервиса
Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» одной пощечиной разбил вдребезги гигантский арбуз
В Минусинске 3-летний мальчик, за которым присматривала сестра, едва не погиб на пожаре
Папа разрешил! Под Красноярском полицейские поймали 12-летнего подростка на квадроцикле