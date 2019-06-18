Красноярские учёные придумали способ быстрого тушения лесных пожаров

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-18T12:56:28+03:00

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Нововведение ученых СФУ основано на том, что основной вклад в тушение пожара вносит испарение воды.

- Значит, нужно как можно скорее перейти к стадии испарения жидкости. Наш коллектив выяснил, что, если добавить в воду углеродные наночастицы, скорость её нагрева повышается, — сообщил младший научный сотрудник научно-исследовательской части Сибирского федерального университета, кандидат физико-математических наук Александр Лобасов.

Для тушения пожаров были выбраны углеродные наночастицы размером 50–500 микрометров. Вода с наночастицами нагревается и испаряется в два раза быстрее обычной воды.

«Для создания наножидкостей необходимо закупать наночастицы, которые стоят порядка 20–30 тыс. рублей за килограмм. Для тушения лесных пожаров используют авиацию, вместительность баков чаще всего применяемого для этой цели самолета Бе-200ЧС — 12 т воды. Но если вода может быть и бесплатной, то такой же объём наножидкости с концентрацией частиц 0,1 % будет стоить порядка 240–360 тыс. рублей. Однако если время тушения снизится, то и стоимость использования самолётов-танкеров уменьшится», — подчеркнул Александр Лобасов.

ИСТОЧНИК KP.RU