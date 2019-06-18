2019-06-18T12:21:25+03:00
Общество

Из Красноярского Горсовета украли Жириновского

А это и моральный, и материальный ущерб
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото facebook.com/rybakovldprФото facebook.com/rybakovldpr
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Сегодня на сессии Горсовета впервые в истории города приняли стратегию развития до 2030 года. Но депутатам от ЛДПР этот день запомнится еще и странным происшествием. А именно исчезновением ростовой фигуры Владимира Жириновского, которая исчезла из служебного кабинета депутата в здании Горсовета

О происшествии на очередной сессии депутатов Горсовета рассказал Роман Крастелев: «Это возмутительная ситуация. Ростовая фигура Владимира Вольфовича стояла в депутатском кабинете с момента начала работы нынешнего состава Горсовета, сегодня мы обнаружили, что она пропала. Либо это сделали какие-то третьи лица, тогда поступок можно расценивать как преступление по статье 158 УК РФ („Кража“). Тогда речь идёт о плохой работе охраны здания. Так завтра начнёт из портфелей пропадать служебная документация?».

Ростовая кукла высотой около 180 см была сделана из картона и, по оценке депутатов, стоит 5-10 тысяч рублей, но они оценивают ущерб не как материальный, а как моральный.

Депутаты рассчитывают, что найти Жириновского удастся без привлечения полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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