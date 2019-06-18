В Роспотребнадзоре опровергли информацию о вспышке коклюша в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-18T12:25:02+03:00

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Информация о вспышке коклюша на территории Красноярского края оказалась фейком. Сегодня в региональном Роспотребнадзоре опровергли данные, рассказав о реальном положении вещей: заболеваемость коклюшем на территории края не превышает среднемноголетних значений. В крае регистрируется ежегодно от 35 до 60 случаев коклюша.

- Уровень заболеваемости коклюшем имеет колебания и зависит от степени привитости населения, - пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. - План проведения профилактических прививок выполняется ежегодно. Охват вакцинацией детей против коклюша составляет более 95 процентов.

Заботит эпидемиологов не мнимый подъем заболеваемости, а то, что родители часто отказываются от прививок. Специалисты связывают отказ от вакцины как раз с тем, что ситуация с заболеваемостью в регионе благополучная. Но предупреждают: не надо заблуждаться, коклюш - действительно, тяжелое заболевание, особенно для малышей.

- Курс вакцинации против коклюша состоит из трех прививок и проводится детскому населению в возрасте 3 месяца, 4,5 месяца и 6 месяцев, в 18 месяцев детям проводится ревакцинация. Для иммунизации против коклюша используется АКДС - вакцина, которая включена в Национальный календарь профилактических прививок, - говорят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU