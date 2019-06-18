Выбросов станет меньше на 40% - в Красноярске приняли стратегию развития города до 2030 года

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-18T11:57:06+03:00

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На сегодняшней сессии Красноярского городского Совета впервые в истории Красноярска принята стратегии социально-экономического развития города до 2030 года.

Проект стратегии разрабатывался специалистами СФУ с 2015 года и несколько месяцев был в открытом доступе на сайте администрации Красноярска. Получено более 100 предложений от экспертов, депутатов, горожан. Прошли публичные слушания. Депутаты проголосовали за стратегию почти единогласно.

Главная задача стратегии-2030 — рост качества жизни красноярцев. В частности, речь идет об увеличении продолжительности жизни до 80 лет. Увеличить индекс качества городской среды на 70%, росте зарплат до 150%.

В экономике стратегия рассчитана на активное развитие предпринимательства и частной инициативы.

В социальной сфере – на развитие объектов культуры, развитие образования, спорта и здравоохранения.

Что касается конкретики, то она присутствует в виде рекреационного комплекса вдоль Енисея и его притоков, строительство метро с интеграцией в инфраструктуру городской электрички, экологическое оздоровление города через газификацию систем теплоснабжения, развитие электротранспорта, - эти и другие меры должны снизить вредные выбросы в атмосферу на 40%.

«К 2030 году на маршрутах общего пользования должно работать не менее 25% электротранспорта. К 2025 году весь состав должен быть максимально экологически безопасен», - подчеркнул замглавы Красноярска – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслав Полищук.

ИСТОЧНИК KP.RU