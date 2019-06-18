В Сосновоборске строитель упал с 10 этажа

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-18T10:49:15+03:00

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Несчастный случай произошел на строительной площадке многоэтажного жилого дома вечером 17 июня. 47-летний рабочий упал с высоты десятого этажа и от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту гибели человека следователи Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.

Предварительная причина несчастного случая - нарушение правил техники безопасности (отсутствие страховочного снаряжения), которое привело к смерти человека.

Неслучайно говорят, что правила техники безопасности написаны кровью и их соблюдение - не прихоть, а необходимость, которая помогает сохранить жизнь и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU