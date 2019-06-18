Участница конкурса «Красавица в погонах» о своей работе: «Не только инспектор ГИБДД, но и Фея правил и безопасности»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-18T10:29:26+03:00

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Когда профессия не просто работа, а продолжение династии. Это о 27-летней Кристине Ивановой. Живет эта милая девушка в Таймырском Долгано-Ненецком районе края. В ОВД работает с 2014 года, в службе ГИБДД более 5 лет. Ее папа более четверти века работает на благо своей Родины. Двоюродный дедушка – полковник в отставке, двоюродная бабушка – подполковник в отставке. Брат окончил ВУЗ и тоже хочет работать в ОВД, в подразделении ГИБДД.

- Наверно это судьба работать в органах, - говорит Кристина. - С детства хорошо помню, как мама гладила папе форму. Всегда считала, что это престижно работать в милиции. Работаю я инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения. Профессия совсем не простая, хоть творческая и увлекательная. Каждый день что-то новое: эмоции, знакомства, общение с самыми маленькими участниками дорожного движения, для которых ты можешь быть не только инспектором ГИБДД, но и Феей правил и безопасности. Цель моей службы – ни смотря, ни на что, хотя бы в нашем самом северном районе края, «воспитать культуру» на дороге».

Вне работы Кристине тоже некогда скучать. У нее много интересных увлечений.

Домашние любимцы - австралийские белки-летяги Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- Когда живешь на самом севере Красноярского края и за окном 9 месяцев зима, хочется чего-то теплого, - рассказала Кристина «Комсомольской правде» - Красноярск. - Наверное, именно так у нас появились милые экзотические животные – сахарные поссумы или австралийские белки-летяги. Сегодня в семье моих белочек двое деток, вскоре ждем пополнения. А еще я просто обожаю подледную рыбалку на Енисее, это самый волшебный и успокаивающий отдых на природе. Но самое главное - скоро в нашей большой семье будет пополнение… Она пополнится новой ячейкой общества, и я сменю фамилию.

А еще Кристина участвует в фотоконкурсе «Красавица в погонах», который проводится на сайте «Комсомолки» в преддверии Дня ГИБДД (отмечается 3 июля). И ей, как и другим конкурсанткам, нужна поддержка болельщиков. Ведь каждая мечтает победить. Но в финал попадут только три участницы, набравшие наибольшее количество голосов. Напоминаем, что голосование продлится до 30 июня включительно. Итоги мы объявим 1 июня. А наградим победительниц 2 июня. Им вручат дипломы и подарки от издания «Комсомольская правда» - Красноярск и наших партнеров.

Главная победительница, занявшая первое место, получит в подарок профессиональную фотосессию от фотографа «Комсомольской правды» и интервью на радио «Комсомольская правда - Красноярск» (107,1 fm).

Подробности на странице конкурса по ссылке.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

ИСТОЧНИК KP.RU