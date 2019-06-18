2019-06-18T07:30:12+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей

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Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
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С 17 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования при сумме кредита от 5 млн рублей включительно.

Минимальная ставка теперь составляет 9,99% годовых и распространяется на следующие программы:

- на приобретение готового жилья;

- на покупку строящегося жилья;

- на цели рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков;

- на программу «Ипотечные каникулы».

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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