Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей
Фото: банк Уралсиб
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С 17 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования при сумме кредита от 5 млн рублей включительно.
Минимальная ставка теперь составляет 9,99% годовых и распространяется на следующие программы:
- на приобретение готового жилья;
- на покупку строящегося жилья;
- на цели рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков;
- на программу «Ипотечные каникулы».
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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ИСТОЧНИК KP.RU