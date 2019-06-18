Мэр Красноярска показал город «Ночным волкам»

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-18T07:20:22+03:00

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В честь 30-летия клуба «Ночные волки» организовали мотопробег из Владивостока в Севастополь, а это более 10 тысяч километров за 30 дней!

В Красноярске байкеров встретил мэр Сергей Еремин в кожаной куртке и мотошарфе.

«Показал им наш Красноярск, познакомил с мальчишками из команды «Тотем». Многие байкеры загорелись идеей приехать в наш город не проездом, а на отдых. Ждем! А пока хорошей дороги, мужики! Кстати, всех, кто любит скорость и драйв – со всемирным днем мотоциклиста», – написал Еремин в «Инстаграме».

Напомним, «Ночные волки» – первый официальный мотоклуб СССР. Его бессменным лидером с момента основания является Александр (Хирург) Залдостанов. Сейчас в клубе около 5000 байкеров.

ИСТОЧНИК KP.RU