2019-06-18T05:29:51+03:00
Звезды

В Туве открыли Музей русского быта

5% необходимой суммы собрали сами жители села Черби [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото http://gov.tuva.ru/Фото http://gov.tuva.ru/
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Автором этого проекта стала заведующая местной библиотекой Александра Берёзкина, предложившая построить музей в виде настоящей русской усадьбы, какие возводили переселенцы из России, основавшие село Черби. В перспективе его предполагается превратить в туристический комплекс с гостевыми домиками.

Музей строился на условиях долевого участия - 5% необходимой суммы собрали сами жители села, остальную часть в порядке софинансирования обеспечили власти республики через проект возрождения малых сел.

На открытие Музея русского быта приехал Глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он высказал надежду, что в качестве туристического объекта музей начнет приносить реальные доходы в казну села, вокруг него завяжутся другие инициативы, в том числе коммерческие, с новыми рабочими местами и возможностями заработков.

Личные вложения, убежден Шолбан Кара-оол, являются лучшей гарантией серьезности намерений. Причем, не обязательно это должны быть деньги. Так, от жителей Черби в администрацию Главы республики поступило ходатайство о строительстве дополнительной линии электропередачи. Таких обращений десятки со всей республики, но выигрывают конкурсный отбор те, где люди предлагают свой вклад – например, в виде заготовки столбов для опор ЛЭП или иных работ.

Кстати, благодаря мосту через Большой Енисей, построенному военными, Черби перестало быть труднодоступной территорией. Село находится всего в 22 км от столицы республики, но когда не было моста, большую часть года до него невозможно было добраться.

Напомним, еще в советские годы село славилось своим облепиховым садом, овощеводческим хозяйством. Близость к столице Тувы с её 120-тысячным населением позволяет активно развивать инфраструктуру туризма выходного дня.

В Туве открыли Музей русского быта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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