2019-06-18T04:37:09+03:00
Общество

Красноярские дольщики пожаловались президенту

В Следственном комитете начали проверку
Татьяна РЯБИНИНА
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Вкладывая деньги, каждый мечтает о новоселье, а не о замороженной стройке.Вкладывая деньги, каждый мечтает о новоселье, а не о замороженной стройке.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прямая линия с президентом пройдет 20 июня, вопросы поступают ежесекундно и, конечно, люди обращаются с проблемами, которые не решаются годами. И уже сейчас на некоторые жалобы, поступившие от россиян, началась реакция контролирующих органов.

В частности, из Красноярска поступила жалоба на мошеннические действия при долевом строительстве. Люди вложили деньги в жилищный комплекс «Ясный» в новом микрорайоне Солонцы-2, в районе пересечения Северного шоссе и ул. Авиаторов. Но стройка не завершена до сих пор. Об этом дольщики рассказали Путину через соцсети.

!В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются заявители, будет изучена необходимая финансовая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - об этом сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю на своем официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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