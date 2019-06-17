2019-06-17T16:24:44+03:00
Общество

Вспышка коклюша. В Красноярском крае в 6,5 раз увеличилось количество случаев опасной инфекции

Наиболее опасно заболевание для самых маленьких
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Вспышка коклюша. В Красноярском крае в 6,5 раз увеличилось количество случаев опасной инфекцииВспышка коклюша. В Красноярском крае в 6,5 раз увеличилось количество случаев опасной инфекцииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае специалисты фиксируют вспышку коклюша. По данным регионального Роспотребнадзора, в этом году выявлено в 6,5 раз больколичество случаев коклюша, чем в прошлом. Наиболее опасна болезн для ребятишек до 2 лет - вплоть до смертельного исхода. Среди заболевших в этом году 36 процентов - дети от 7 до 17 лет.

Специалисты краевого Центра профилактики и борьбы со СПИД напомнили, что заболевание часто путают с обычной простудой, обструктивным бронхитом или дебютом астмы. Кашель при коклюше может сопровождаться рвотой. Обезопасить себя и ребенка поможет вакцина. Курс состоит из трех прививок (в 3, 4,5 и 6 месяцев). Ревакцинация проводится в полтора года.

Добавим, что эпидемиологи рекомендуют пройти ревакцинацию всем семьям, где есть ребенок младше 2 лет. Перенесенная болезнь не дает стойкого пожизненного иммунитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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