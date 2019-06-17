2019-06-17T16:05:27+03:00
Происшествия

В Красноярском крае главу сельсовета задержали за взятку от лесозаготовителя

Женщина помогла предпринимателю скрыть от закона захват земли... за 42 000 рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярском крае главу сельсовета задержали за взятку от лесозаготовителяВ Красноярском крае главу сельсовета задержали за взятку от лесозаготовителяФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава сельсовета в Богучанском районе попалась на взятке. Женщина за 42 000 рублей согласилась помочь предпринимателю, занимающемуся заготовкой леса, скрыть от закона самовольный захват земли. СК возбудил уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, произошло все еще в 2018 году. Директор предприятия на протяжение четырех лет незаконно складировал лес-кругляк на участке близ поселка Октябрьский. 50-летняя глава администрации знала о нарушении, но смотрела на него сквозь пальцы. Вместо того, чтобы сообщить об этом правоохранителям, женщина начала вымогать у бизнесмена взятку. Тот согласился и выплатил ей 42 000 рублей.

Преступление вскрылось в ходе прокурорской проверки. На женщину завели уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 (получение взятки) УК РФ. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас чиновница находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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