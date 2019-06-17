2019-06-17T14:15:53+03:00
Общество

Суд не приостановил снос ларьков в Центральном парке Красноярска

... но тяжба между мэрией и арендатором еще не окончена
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Суд не приостановил снос ларьков в Центральном парке КрасноярскаСуд не приостановил снос ларьков в Центральном парке КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Вокруг Центрального парка в Красноярске давно идут споры.Напомним, недавно вице-мэр Владислав Логинов заявил, что в Центральном парке имеются незаконные постройки - ларьки, павильоны, кафе, туалеты и помещения охраны.74 постройки решено было демонтировать. В начале июня администрация Красноярска вынесла предписание о сносе. Но арендатор, ЗАО «Центральный парк», закономерно воспротивился этому и обратился в суд с просьбой воспрепятствовать сносу ларьков. Сегодня стало известно, что суд отказал.

По информации пресс-службы Арбитражного суда, истец не смог доказать, что понесет значительные убытки при сносе помещений. Также суд отказал в просьбе приостановить действие предписания мэрии Красноярска. Однако сам судебный процесс еще не окончен. Следующие слушания намечены на 25 июля.

Добавим, что власти города планируют самостоятельно демонтировать постройки в случае, если арендатор не пойдёт на это добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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