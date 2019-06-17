2019-06-17T11:33:16+03:00
Происшествия

В Минусинске 3-летний мальчик, за которым присматривала сестра, едва не погиб на пожаре

СК проводит проверку
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Минусинске 3-летний ребенок устроил пожар в частном доме и едва не погибВ Минусинске 3-летний ребенок устроил пожар в частном доме и едва не погибФото: Мария ЛЕНЦ
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Все случилось на минувших выходных. Жительница Минусинска отправилась на работу, оставив дома 3-летнего сына и 12-летнюю дочь, - она, как это часто бывает, должна была присмотреть за малышом. Но... не доглядела. В доме случился пожар, а мальчик попал в больницу с термическими ожогами 3 и 4 степени, сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю. Ведомство проводит проверку по данному факту.

- В то время, когда сестра вышла на кухню, младший брат остался в комнате один, через некоторое время девочка почувствовала запах гари. Она попыталась найти брата, однако из-за сильного задымления не смогла этого сделать, - рассказали в краевом Следкоме. -. Прибывшие пожарные потушили огонь и обнаружили ребенка.

Как именно произошел пожар - установит следствие. Пока основной причиной называют неосторожное обращение с огнем ребенка. Пожарные проводят экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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