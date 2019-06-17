Папа разрешил! Под Красноярском полицейские поймали 12-летнего подростка на квадроцикле

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-17T10:59:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники мотовзвода ДПС на минувших выходных начали проводить рейды на трассе Р-257 «Енисей» в поисках нарушителей. В числе первых им попался 12-летний подросток. Парня задержали в поселке Манский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/715035" frameborder="0"></iframe> Подросток на квадроцикле и другие нарушители.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

Ребенок гонял по одной из улиц за рулем квадроцикла. Как пояснили в полиции, это отец доверил ему управление. А мальчишке в таком возрасте только того и надо. Платить, правда, тоже придется отцу. На мужчину завели административное дело, за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав. Штраф составит 30 тысяч рублей.

Добавим, что всего во время рейда госавтоинспекторы задержали 19 нарушителей - в основном это мотоциклисты, водители квадроциклов и мопедов. Среди нарушений - отсутствие шлема, водительских прав и страховки. Такие рейды будут проходить до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU