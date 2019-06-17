2019-06-17T10:25:46+03:00
Общество

Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью big data

Поделиться:
Изменить размер текста:

Cервис «SMS-Таргет» поможет привлечь новых клиентов и рассказать лояльной аудитории об акциях и услугах компании. Удобный веб-интерфейс позволит настроить и провести SMS-рассылку с точным отбором своей целевой аудитории. Услуга подойдет представителям любой сферы бизнеса.

Клиент может учесть следующие параметры рассылки: пол, возраст, операционную систему мобильного устройства пользователя и уровень его дохода. Также при запуске кампании бизнесмену полезно задействовать геотаргетинг. Например, владелец нового кафе может отправить SMS о его открытии абонентам, находящимся поблизости.

Фото: Tele2

Фото: Tele2

Наиболее точно настроить рассылку позволит параметр «Интересы». Эти сведения формируются с применением технологии машинного обучения (deep learning) на основе агрегированных данных об активности абонентов. Параметр содержит более 40 таргетов в 8 категориях: «Путешествия», «Автомобили», «Развлечения, отдых, хобби», «Услуги», «Дом и семья», «Медицина, красота и здоровье», «Спорт» и «Электронная техника».

Услуга включает флагманскую опцию оператора «Перенос остатков»: если по истечении месяца у клиента остались неизрасходованные SMS, они суммируются с новым пакетом.

Пользователи сервиса могут управлять кампанией с помощью удобного веб-интерфейса: менять ее параметры, следить за статусом, получать отчеты об осуществленных отправлениях, задавать нужное время отправки SMS и при необходимости увеличивать количество сообщений. Подключить услугу можно в личном кабинете, посредством набора USSD-команды *255*555# или в салоне связи оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минусинске 3-летний мальчик, за которым присматривала сестра, едва не погиб на пожаре
Папа разрешил! Под Красноярском полицейские поймали 12-летнего подростка на квадроцикле
Официальные долги по зарплате в Красноярском крае достигли 60 миллионов рублей
Жителям Белых рос не дают покоя шумные молодежные вечеринки
Ели у здания правительства Красноярского края могут вырубить
Директора деревообрабатывающей компании в Лесосибирске поймали на выводе миллионов за границу
Александр Алексеев стал новым тренером ФК «Енисей» после скандального ухода Аленичева
В Центральном парке пройдет концерт, посвященный «Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны»
В Красноярске проведен опрос на тему малоэтажного строительства
Спасатели вывели со Столбов четырех заблудившихся туристов
Жители Дивногорска обратились к президенту из-за отсутствия инфраструктуры на выделенных им участках земли
Летняя обувь с доставкой на дом со скидками
Первый пошел! В Красноярске прошло заседание рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков
Сразу в двух районах Красноярска отключат горячую воду
Сильный ветер, ливни, грозы и град: на Красноярский край обрушится непогода
В Туве сотрудник МЧС спас свою тетю от смерти и стал «Почетным донором России»
«Найдена, жива»: пропавшую в субботу красноярскую школьницу нашли живой и невредимой
В Красноярске обещают вознаграждение нашедшему белую с рыжими пятнами на спине собаку
В Красноярске не вернулась после прогулки 10-летняя девочка
Красноярцев приглашают на выступление духового оркестра
В Красноярске водитель иномарки, потерявший управление из-за лужи, протаранил дом и три машины