2019-06-17T09:44:45+03:00
Общество

Официальные долги по зарплате в Красноярском крае достигли 60 миллионов рублей

Такие цифры приводят статистики
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Официальные долги по зарплате в Красноярском крае достигли 60 миллионов рублейОфициальные долги по зарплате в Красноярском крае достигли 60 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские статистики привели данные по долгам по заработной плате. По информации Краснрярскстата, на 1 июня этого года работодатели в крае задолжали работникам 59,89 миллионов рублей. При этом, отмечают специалисты, количество организаций, не выплачивающих зарплату людям, остается прежним - 11.

Впрочем, отмечают и позитивную тенденцию к сокращению задолженности - она уменьшилась на 0,98 миллиона рублей. В процентном соотношении - 1,61 процента от общей массы задолженности. Стоит отметить, что в структуре предприятий-должников представлены лишь те, что не относятся к субъектам малого предпринимательства. Что касается причин невыплаты зарплаты, то самой частой (и очевидной) является отсутствие собственных средств хозяйствующих субъектов.

Добавим, что наибольшее количество предприятий-должников из сферы строительства - 39,23 процента, обрабатывающие производства - 10,94 процента, транспорт - 6,27 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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