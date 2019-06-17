СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-17T08:48:21+03:00

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Ели у здания правительства Красноярского края могут вырубить. Но не все - только часть. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красноярска. Напомним, некоторое время назад специалисты Центра защиты леса взяли образцы деревьев на исследования. Это произошло после того, как горожане заметили: ели определенно болеют - очень сухие на вид и хвоя желтая. Анализ подвердил: деревья утратили свою биологическую устойчивость.

- Сильные патологические изменения зафиксированы у ели колючей, - сообщили в мэрии. - В неудовлетворительном состоянии находятся большинство деревьев этого вида.

Ель европейская также ослаблена. Специалисты зафиксировали ажурность кроны и отдельные засохшие ветви. Не исключено, что погибающие деревья вырубят. Однако пока официально об этом не сообщается. Не известна и судьба остальных засыхающих деревьев у правительства. Несколько лет назад специалистам удалось провести их оздоровление. Почву разрыхлили, а сами ели удобрили. Но хватило этого всего не надолго. Пока решено повременить с вырубко этих деревьев - эксперты должны дать оценку их состоянию и перспективам.

ИСТОЧНИК KP.RU