2019-06-17T08:12:24+03:00
Спорт

Александр Алексеев стал новым тренером ФК «Енисей» после скандального ухода Аленичева

Фанаты футбола с теплом встретили тренерский штаб
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Александр Алексеев Фото: с официального сайта ФК «Енисей»Александр Алексеев Фото: с официального сайта ФК «Енисей»
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Новым тренером красноярского «Енисея» стал Александр Алексеев, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Напомним, ранее эту должность занимал Дмитрий Аленичев, который покинул пост после череды скандалов и вылета команды из российской премьер-лиги.

Болельщикам футбола Алексеев известен как тренер молодежной команды клуба. Тренерский стаж Александра Алексеева составляет 15 лет. Он провел 301 матч в «Автомобилисте» и «Металлурге» (Красноярск). Известно, что в тренерский штаб также войдет Артем Баранов (опытный нападающий, игравший за местный «Металлург», кемеровские «Кузбасс-Динамо» и «Зарю»). Наставником вратарей стал Виталий Пьянченко, в карьере которого такие команды как «Динамо-Машиностроитель» (Киров), «Металлург» (Красноярск).

Добавим, что после череды неудач, сопутствовавших клубу, красноярские фанаты футбола с теплом встретили новый тренерский штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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