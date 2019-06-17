В Красноярске проведен опрос на тему малоэтажного строительства

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-17T07:17:50+03:00

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В Красноярске был проведен опрос строительных организацией на актуальную для сезона тему: малоэтажное строительство, спрос на которое начался в мае, и это подтвердили все наши респонденты. Всего в опросе приняли участие 10 компаний. В результате опроса выяснилось, что 65% заказов приходятся на строительство дачных домиков, 25% - на строительство бань, и реже им доводится строить большие дома площадью от 200 кв.м.

60% заказчиков обращаются в компании с собственными дизайн-проектами, остальные 40% согласны с готовыми дизайн-проектами исполнителей.

Самым популярным строительным материалом является брус, его выбирают 70% заказчиков. Остальные в качестве строительного материала выбирают кирпич, пенобетон и цементные блоки.

Средняя стоимость бруса 8300 руб. за куб.м.

Респонденты отметили, что строить приходится во всех пригородах Красноярска, но двое из 10-ти назвали Емельяново и Октябрьский район как самые частые, где им доводится возводить дома и бани. В среднем на строительство объекта уходит 1-1,5 месяца.

Опрос провела Справочная по ценам 2-999-999

ИСТОЧНИК KP.RU