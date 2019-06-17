2019-06-17T06:36:14+03:00
Общество

Спасатели вывели со Столбов четырех заблудившихся туристов

Еще одному мужчине понадобилась помощь медиков - он сломал голень
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Спасатели вывели со Столбов четырех заблудившихся туристовСпасатели вывели со Столбов четырех заблудившихся туристовФото: Мария ЛЕНЦ
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У спасателей на Столбах горячий сезон. Что ни день нужно оказывать помощь туристам, которые приходят полюбоваться красотами заповедника. На минувших выходных, по информации КГКУ «Спасатель», помощь понадобилась четырем туристам. В субботу, 15 июня, они заблудились в районе скалы «Дед». Поняв, что сами выйти не могут, вызвали подмогу. В ходе поисков потерявшихся нашли и сопроводили до Свердловской. В группе травмированных не было.

Но в тот же день еще одному мужчине понадобилась помощь. Днем спасателям сообщили, что у Манской стены турист сломал ногу. Мужчину эвакуировали на носилках, у него, действительно, перелом голени. Его спустили до поста Центра медицины катастроф и передали врачам.

Напомним, что на Столбах вот уже несколько лет круглогодично работает пост спасателей. Их телефоны: 8-908-211-83-97; 8-913-517-02-40; 8-913-567-48-79; 8 (391) 211-95-56; 8 (391) 211-48-79.

ИСТОЧНИК KP.RU

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