Сразу в двух районах Красноярска отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 18:08 2019-06-16T18:08:40+03:00

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В Красноярске сразу в двух районах с 17 июня отключат горячую воду. О графике отключений сообщалось еще в мае. Но в администрации города решили еще раз напомнить жителям Советского района и части Центрального о предстоящих неудобствах. Связано с гидравлическими испытаниями на ТЭЦ-3.

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, отключение воды продлится девять дней (с 9.00 17 июня до 14.00 25 июня).

Горячей воды временно лишатся жители микрорайона Покровский, Взлетки, Северного, Краснодарской, в Зеленой роще и на проспекте Металлургов. Так что, готовим тазики, кастрюли и включаем водонагреватели.

Ознакомиться с единым графиком всех отключений горячего и холодного водоснабжения можно здесь. Не исключено, что воду могут вернуть в дома красноярцев раньше. Например, жителям Кировского района дали воду на несколько дней раньше. Гидравлические испытания удалось закончить раньше намеченного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU