«Найдена, жива»: пропавшую в субботу красноярскую школьницу нашли живой и невредимой

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-16T10:37:41+03:00

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Волонтеры группы «Поиск пропавших детей - Красноярск» сообщили о благополучном завершении поисков пропавшей 15 июня школьницы.

Напомним, Аня Плетнева ушла из дома около четырех часов вечера. После этого родные не смогли с ней связаться. К ночи девочка домой так и не вернулась. Информация поступила в полицию и волонтерам. По первоначальным сведениям, пропавшей девочке было 10 лет, позже выяснилось, что все-таки 11 лет.

Сообщалось, что в день пропажи Аня была одета в белую футболку, темно-синие шорты, белые кроссовки, синюю полушерстяную кофту. А также особая примета – над левой бровью маленький шрам.

Сразу после публикации волонтеры объявили срочный сбор на поиски ребенка. Но не успели даже выдвинуться к месту сбора: «Стоп сбор!!! Найдена, жива!!!!».

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, с девочкой все в порядке. Почему Аня вовремя не вернулась домой и заставила поволноваться своих близких, сейчас предстоит выяснить инспекторам по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU