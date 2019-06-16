В Красноярске обещают вознаграждение нашедшему белую с рыжими пятнами на спине собаку
Красноярцев просят помочь в поисках собаки. Пост с просьбой о помощи появился в группе зоозащитников «Белый клык».
На фото белая собака, на спине два больших рыжих пятна. Мордочка тоже рыженькая. Зовут Сара. Ей три года. По информации «Комсомольской правды» – Красноярск, потерялась на Пашенном. Вырвалась из ошейника и убежала в сторону протоки. Догнать не смогли. Как в воду канула. Возможно, увязалась за другими псами. Но хозяева не теряют надежды найти свою любимицу.
«Который день ищем нашу любимицу. Не агрессивна. Контактная с другими животными. Сейчас может быть где угодно. Пока никаких новостей. Нашедшему вознаграждение!!!», - просят помочь хозяева Сары.
Если обладаете какой-либо информацией о местонахождении потерявшейся собаки, то сообщите об этом по телефону: 8-923-327-80-77.
Помогите Саре вернуться домой!
ИСТОЧНИК KP.RU