В Красноярске обещают вознаграждение нашедшему белую с рыжими пятнами на спине собаку

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-16T10:10:19+03:00

Хозяева очень переживают за свою любимицу

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Красноярцев просят помочь в поисках собаки. Пост с просьбой о помощи появился в группе зоозащитников «Белый клык».

На фото белая собака, на спине два больших рыжих пятна. Мордочка тоже рыженькая. Зовут Сара. Ей три года. По информации «Комсомольской правды» – Красноярск, потерялась на Пашенном. Вырвалась из ошейника и убежала в сторону протоки. Догнать не смогли. Как в воду канула. Возможно, увязалась за другими псами. Но хозяева не теряют надежды найти свою любимицу.

«Который день ищем нашу любимицу. Не агрессивна. Контактная с другими животными. Сейчас может быть где угодно. Пока никаких новостей. Нашедшему вознаграждение!!!», - просят помочь хозяева Сары.

Если обладаете какой-либо информацией о местонахождении потерявшейся собаки, то сообщите об этом по телефону: 8-923-327-80-77.

Помогите Саре вернуться домой!

ИСТОЧНИК KP.RU