2019-06-16T08:38:02+03:00
Происшествия

В Красноярске не вернулась после прогулки 10-летняя девочка

Школьницу ищут полицейские и волонтеры
Ольга КОСТИНА
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Аня ушла из дома накануне вечером Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскАня ушла из дома накануне вечером Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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В Красноярске пропала 10-летняя девочка. Информация об этом опубликована в группе волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск». Про обстоятельства пропажи пока известно немного.

Аня Плетнева 15 июня около 16.00 ушла из дома (Красноярск, ул. Борисевича). Но назад так и не вернулась. Сейчас родные не могут с ней связаться. Школьницу уже ищут полицейские и волонтеры.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза большие, светло-голубые, волосы светло-русые длинной до плеч.

Особые приметы: над левой бровью маленький шрам.

Была одета: белая футболка, темно-синие шорты в белую полоску, белые кроссовки, темно- синяя полушерстяная кофта.

Всем, кому что-либо известно о пропавшей Анне Плетневой, просьба звонить по телефонам:

8 (391) 262-11-77 – дежурная часть ОП № 4;

8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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