В Красноярске не вернулась после прогулки 10-летняя девочка
В Красноярске пропала 10-летняя девочка. Информация об этом опубликована в группе волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск». Про обстоятельства пропажи пока известно немного.
Аня Плетнева 15 июня около 16.00 ушла из дома (Красноярск, ул. Борисевича). Но назад так и не вернулась. Сейчас родные не могут с ней связаться. Школьницу уже ищут полицейские и волонтеры.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза большие, светло-голубые, волосы светло-русые длинной до плеч.
Особые приметы: над левой бровью маленький шрам.
Была одета: белая футболка, темно-синие шорты в белую полоску, белые кроссовки, темно- синяя полушерстяная кофта.
Всем, кому что-либо известно о пропавшей Анне Плетневой, просьба звонить по телефонам:
8 (391) 262-11-77 – дежурная часть ОП № 4;
8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU