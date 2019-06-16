Красноярцев приглашают на выступление духового оркестра

СЕГОДНЯ 07:36 2019-06-16T07:37:30+03:00

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В Красноярске 16 июня в 19.00 часов на главной сцене Арт-берега (напротив ресторана Капитанский клуб) состоится выступление Красноярского духового оркестра! Музыканты исполнят всеми любимые композиции. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, зрители услышат попурри из кинофильма «Обыкновенное чудо», музыку Луи Армстронга, Глена Миллера, группы ABBA и многое другое!

Немного истории. Красноярский духовой оркестр основан в 1993 году. Уже 25 лет музыканты представляют концертные программы и выступают перед красноярцами и гостями города. Их выступление можно услышать в залах Филармонии и Института искусств, в «Театре на крыше» и на сценах общеобразовательных и музыкальных школ. Оркестр звучит в скверах, на острове Татышев, Театральной площади, Набережной, красноярских вокзалах, Покровской горе и даже в производственных помещениях и на многометровом кране ТЭЦ-1!

Прозвучат любимые всеми композиции Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Репертуар очень разнообразный. Классика, джаз, рок- и поп-музыку, саундтреки из кино и мультфильмов, любимые хиты советской и российской эстрады.

На выступление приглашают всех желающих. Вход свободный. Проведите этот теплый летний вечер под любимую музыку.

ИСТОЧНИК KP.RU