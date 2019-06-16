2019-06-16T05:54:45+03:00
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки, потерявший управление из-за лужи, протаранил дом и три машины

В аварии никто не пострадал
Ольга КОСТИНА
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Массовая авария в центре города Фото: ЧП-КрасноярскМассовая авария в центре города Фото: ЧП-Красноярск
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В центре Красноярска 15 июня произошла массовая авария. Информация об этом опубликована в социальных сетях. ДТП произошло на Ленина. В районе остановки «Агропром» водитель «Subaru» врезался в дом. От сильного удара иномарку отбросило в три припаркованные машины – «Toyota», «Skoda» и «Daewoo».

Позже в соцсетях владелец «Subaru» пояснил, что заехал в лужу и потерял управление. Произошло так называемое аквапланирование. Это когда «машина на большой скорости въезжает в лужу, сцепление шин с дорогой пропадает (потому что шина не успевает продавить воду и сцепиться с асфальтом), и машина уходит в занос».

Автомобили сильно повреждены Фото: ЧП-Красноярск

Автомобили сильно повреждены Фото: ЧП-Красноярск

По информации пресс-службы УГИБДД Красноярского края, в аварии никто не пострадал. А вот автомобили изрядно покорежило. Средств на их ремонт потребуется немало. За чей счет придется их восстанавливать, пока сложно сказать. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, только у одного из участников аварии есть страховка.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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