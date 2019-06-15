2019-06-15T17:09:52+03:00
Происшествия

В Красноярске на «Зените» пешеход со всей силы кинулся под колеса автомобиля

Женщина-водитель бросилась ему на помощь [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на «Зените» пешеход со всей силы кинулся под колеса автомобиляВ Красноярске на «Зените» пешеход со всей силы кинулся под колеса автомобиляФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в районе остановки «Зенит» 26-летний пешеход попал под колеса иномарки. По информации ГИБДД это произошло сегодня днем, 15 июня, около 14 часов. Происшествие попало на камеру уличного видеонаблюдения, затем было опубликовано в паблике «ЧП-Красноярск».

В Красноярске на «Зените» пешеход со всей силы кинулся под колеса автомобиля.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/ Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

На записи видно, как для пешеходов мигает светофор с зеленого на красный. Именно в этот момент мужчина что было сил бросается по зебре наперерез транспортному потоку. Два автомобиля притормозили, пропуская его. Но на крайней левой полосе белая иномарка врезается в пешеходу.

Он пролетел несколько метров и упал на асфальт. Сразу же из салона выскочила женщина водитель и подбежала к пострадавшему, помогла ему встать и усадила в свою машину, затем доставила его в больницу. Медики его осмотрели и нашли незначительные травмы и ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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