2019-06-15T13:16:13+03:00
Происшествия

В Енисейске прямо в больничной палате обокрали пациента

Полицейские быстро вычислили подозреваемого
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Енисейске прямо в палате терапевтического отделения городской больницы обокрали пациента. 65-летний мужчина обнаружил, что у него из тумбочки украли деньги. Сумма не такая уж большая, но само происшествие оставило неприятный осадок. Пациент позвонил в полицию, написал заявление.

Установить подозреваемого большого труда не составило. Сыщики опросили возможных очевидцев – других пациентов и медперсонал. Все улики сошлись на мужчине, который незадолго до кражи выписался из этой больницы. Спустя несколько часов злоумышленника задержали. У него изъяли часть похищенных денег и вернули владельцу. Остальную часть он успел потратить, но вернуть их придется.

На подозреваемого завели уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса России «Кража». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в полиции Енисейска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярская краевая санавиация отметила 80-летний юбилей
В Красноярском крае высадили более 13 миллионов хвойных саженцев
Холодную воду в трех районах Красноярска дадут на сутки раньше запланированного
В столице Хакасии мужчина вышел выгуливать собаку и утонул в реке
Прощай, Греция: турист из Красноярского края едва не лишился путевки
Жителю Красноярского края за многолетнюю пьяную езду дали 8 месяцев строгача
В Красноярском крае не хватает 2,9 тысяч врачей и медсестер
В Красноярском крае в опрокинувшейся машине погиб 17-летний подросток
В Красноярске новые автобусы проверили на экологичность
Волшебная арифметика. Экс-глава минусинского горсовета купил себе Крузер за 3 млн, а заработал в шесть раз меньше
В Хакасии школьник утонул в речке глубиной в 10 сантиметров
«Остались без мамы и вышли к людям»: под Красноярском застрелили двух медвежат
Осужденный на 7 лет экс-депутат Волков обратился с письмом к президенту
Забивший насмерть болельщика из Красноярска новосибирский фанат получил 8,5 лет
Полный список мест на трассах Красноярского края, где поставят новые камеры, опубликован ГИБДД
Бабушку, которой стало плохо в запертой изнутри квартире, спас полицейский