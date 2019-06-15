В Енисейске прямо в больничной палате обокрали пациента
В Енисейске прямо в палате терапевтического отделения городской больницы обокрали пациента. 65-летний мужчина обнаружил, что у него из тумбочки украли деньги. Сумма не такая уж большая, но само происшествие оставило неприятный осадок. Пациент позвонил в полицию, написал заявление.
Установить подозреваемого большого труда не составило. Сыщики опросили возможных очевидцев – других пациентов и медперсонал. Все улики сошлись на мужчине, который незадолго до кражи выписался из этой больницы. Спустя несколько часов злоумышленника задержали. У него изъяли часть похищенных денег и вернули владельцу. Остальную часть он успел потратить, но вернуть их придется.
На подозреваемого завели уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса России «Кража». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в полиции Енисейска.
ИСТОЧНИК KP.RU