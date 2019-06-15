В Енисейске прямо в больничной палате обокрали пациента

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-15T13:16:13+03:00

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В Енисейске прямо в палате терапевтического отделения городской больницы обокрали пациента. 65-летний мужчина обнаружил, что у него из тумбочки украли деньги. Сумма не такая уж большая, но само происшествие оставило неприятный осадок. Пациент позвонил в полицию, написал заявление.

Установить подозреваемого большого труда не составило. Сыщики опросили возможных очевидцев – других пациентов и медперсонал. Все улики сошлись на мужчине, который незадолго до кражи выписался из этой больницы. Спустя несколько часов злоумышленника задержали. У него изъяли часть похищенных денег и вернули владельцу. Остальную часть он успел потратить, но вернуть их придется.

На подозреваемого завели уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса России «Кража». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в полиции Енисейска.

ИСТОЧНИК KP.RU