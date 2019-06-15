2019-06-15T12:21:22+03:00
Общество

В Красноярском крае высадили более 13 миллионов хвойных саженцев

На развитие питомников за три года выделят более 63 миллионов рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае высадили более 13 миллионов хвойных саженцев. Фото: пресс-служба министерства лесной промышленности краяВ Красноярском крае высадили более 13 миллионов хвойных саженцев. Фото: пресс-служба министерства лесной промышленности края
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В Красноярском крае высадили более 13 миллионов хвойных саженцев на площади 2975 га, сообщает министерство лесного хозяйства края. В этом сезоне специалисты лесничеств завершили работы по искусственному лесовосстановлению. Мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Поскольку стоит сухая и жаркая погода, саженцам в питомниках требуется уход. Специализированную технику для этого приобретают за счет бюджета. Полностью уже оснащены два питомника – Сухобузимский и Уярский.

Отметим, в проекте «Сохранение лесов» на 2019-2021 годы предусмотрены средства федерального бюджета на приобретение не менее 30 единиц специализированной лесохозяйственной техники и оборудования (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели) в размере 63,3 миллионов рублей и 2,3 миллиона рублей на создание запаса семян. Всего в крае функционируют 28 лесных питомников. Ежегодно в них выращивают более 25 миллионов саженцев деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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