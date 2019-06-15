Прощай, Греция: турист из Красноярского края едва не лишился путевки

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-15T09:17:58+03:00

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У жителя поселка Тура едва-едва не сорвалась путевка в солнечную Грецию, к берегам Эгейского моря. А все из-за долгов по кредитам. Причем задолжал он не одному, а сразу нескольким банкам на общую сумму 372 тысячи рублей. Банки поначалу пытались по-хорошему договориться с мужчиной. Но, в конце концов, подали в суд. В результате появился исполнительный лист и делом занялись судебные приставы.

В пресс-службе краевого УФССП рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что о возбуждении исполнительного производства должника уведомили, как полагается. Предупредили, что если сам не погасит долги, за него это сделают приставы – за счет его же средств или имущества. Но мужчина словно и не слышал предупреждения. Подкопил денег и купил путевку в Грецию.

Однако когда до вылета оставались считанные дни, узнал, что покинуть пределы страны ему не разрешат. Пришлось в срочном порядке гасить свою задолженность. И только после этого он снова смог получить статус выездного.

ИСТОЧНИК KP.RU