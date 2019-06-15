Жителю Красноярского края за многолетнюю пьяную езду дали 8 месяцев строгача

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-15T08:46:16+03:00

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Жителю Большемуртинского района за многократную пьяную езду дали 8 месяцев колонии строгого режима. Несколько раз в течение пяти лет его ловили подшофе за рулем, штрафовали, но выводов из этого мужчина для себя не сделал.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в апреле 2014 года постановлением мирового судьи водитель был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года. Однако в июне того же года его еще дважды наказывали за совершение аналогичных правонарушений – штрафовали и лишали прав, которых у него и так не было.

В феврале этого года житель Балахты снова попался сотрудникам ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения. За пять лет наказание за пьяную езду ужесточилось, теперь одним лишь штрафом нарушитель не отделался – суд наказал безответственного водителя лишением свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд определил осужденному лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU