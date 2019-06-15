СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-15T07:54:11+03:00

В Красноярском крае не хватает 2,9 тысяч врачей и медсестер Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае не хватает 2,9 тысяч врачей и медицинских сестер. Такие данные приводят специалисты краевого агентства занятости населения. Именно столько предложений постоянной работы содержится в настоящее время в банке вакансий. Персонал необходим в 60 территориях края и основная кадровая потребность – в городах. В целом доля городских вакансий превышает долю районных в 4,5 раза.

По словам службы занятости для медицинских учреждений нужны 1,6 тысячи специалистов высшего уровня – врачей, провизоров, фармацевтов. И 1,3 тысячи специалистов среднего уровня – медицинских сестер, фельдшеров, рентген-лаборантов.

Также требуются врачи узкой специализации: врач скорой и неотложной медицинской помощи, анестезиолог-реаниматолог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-хирург, врач акушер-гинеколог, врач-невролог.

Более 75 % тех, кто обратился в службу занятости, трудоустраиваются. К тому же в крае работаю несколько социальных программ для привлечения и поддержки медицинских кадров.

С банком вакансий можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края или на портале «Работа в России», а также обратившись в ближайший центр занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU