В Красноярском крае в опрокинувшейся машине погиб 17-летний подросток

СЕГОДНЯ 06:48 2019-06-15T06:48:05+03:00

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В Партизанском районе в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир, сообщает ГИБДД края. Смертельная авария произошла 13 июня на окраине деревни Кожелак. Предварительно установлено, что 24-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 31029», двигался по гравийной дороге, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет. Там машина опрокинулась.

Помимо водителя в салоне находились три пассажира, двум – по 17 лет и одному 18. Ни один из них не был пристегнут ремнями безопасности. В результате 17-летний подросток погиб на месте. Двум другим пассажирам пришлось на месте оказывать медицинскую помощь.

По словам инспекторов ДПС, которые прибыли на место аварии, водитель находился в состоянии алкогольного опьянении, прибор показал 1,29 мг/л. На него заведено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Добавим, что в скором времени в России вступит в силу закон, согласно которому гибель человека в «пьяном» ДТП будет приравнена к умышленному убийству.

ИСТОЧНИК KP.RU