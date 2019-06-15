В Красноярске новые автобусы проверили на экологичность

СЕГОДНЯ 06:08 2019-06-15T06:08:38+03:00

Оказалось, уровень вредных выхлопов у них ниже нормы в 15 раз

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В Красноярске новые автобусы 83-го маршрута проверили на экологичность. Занимались этим накануне инспекторы министерства экологии края вместе со специалистами департамента транспорта города и краевой ГИБДД.

- Маршрут для проверки выбран не случайно. В этом году на маршруте сменили перевозчика и заменили старый автобусный парк на новый. Мы хотели подтвердить экологический класс данных автотранспортных средств, - рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

Инспекторы с помощью передвижной эколаборатории проверили 18 машин. Результаты замеров показали, что выбросы загрязняющих веществ от автобусов в 15 раз ниже установленной нормы. Теперь подвижной состав этого маршрута отличает знак качества – специальные наклейки о соответствии требованиям экологического класса «Евро – 5».

Добавим, что в мае муниципальный автопарк пополнили 68 новых машин среднего и большого класса вместимости. Они работают на пяти маршрутах № 12, 26, 31, 37 и 83.

ИСТОЧНИК KP.RU