Волшебная арифметика. Глава горсовета купил себе Крузер за 3 млн, а заработал в шесть раз меньше

СЕГОДНЯ 18:35 2019-06-14T18:35:59+03:00

Глава горсовета купил себе Крузер за 3 млн, а заработал в шесть раз меньше. Фото: соцсети.

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Глава минусинского горсовета Геннадий Циплин купил себе новый внедорожник за 3 миллиона рублей, тогда как задекларировал в шесть раз меньше. Около полумиллиона, а точнее 493 тысячи. И это за три года – с 2014-го по 2016-й включительно. Так что деньги придется вернуть государству, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

А теперь подробнее. Депутат и председатель минусинского горсовета (сейчас уже бывший) приобрел дорогое авто в 2017-м году. Хотя, повторимся, за три предыдущих года его доход был довольно скромным. Согласно декларации, разумеется.

Этим казусом заинтересовалась прокуратура. Поскольку по закону депутат должен был не только представить данные о покупке новой машины, но и указать, где он взял на нее деньги. Между тем никаких данных об источнике дохода не поступило.

Тогда представители минусинской межрайонной прокуратуры обратились в суд. С тем, чтобы сумма, потраченная на приобретение авто, была с Циплина взыскана. Ведь к тому моменту машину депутат успел продать.

- Прокурор направил в суд заявление о взыскании с бывшего депутата в доход государства суммы, эквивалентной стоимости спорного автомобиля, - рассказывают в пресс-службе надзорного ведомства. - Минусинский городской суд исковые требования удовлетворил в полном объеме, взыскав с ответчика 3 миллиона рублей. Пока решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, экс-председатель минусинского горсовета время от времени попадает в эпицентр скандалов. Так, на него было заведено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» - за лоббирование интересов одной из фирм. Кроме того, Геннадия Циплина обвиняли в нападении на соперника от оппозиции и предпринимателя. А на издание «РенТВ Саяны» он подал в суд – за публикацию, выставляющую его в невыгодном свете. Правда, сам на заседание не явился.

ИСТОЧНИК KP.RU