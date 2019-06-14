2019-06-14T17:15:55+03:00
Происшествия

«Остались без мамы и вышли к людям»: под Красноярском застрелили двух медвежат

В соцсетях спорят, нужно ли было сохранять им жизнь
Ася ЖУКОВА
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Под Красноярском застрелили двух медвежат. Фото: МРОО "Тигр".Под Красноярском застрелили двух медвежат. Фото: МРОО "Тигр".
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Под Красноярском застрелили двух медвежат. Это случилось 12 июня на территории «31 садов», за третьим КПП Железногорска, сообщили в группе телекомпании «Время местное. Железногорск». На выложенных в паблике фото видно: медвежата, стоя на задних лапах, роются в контейнерах, ища что-нибудь съедобное. Скорее всего, это пестуны (прошлогодние детеныши). Заметив медвежат у домов, дачники позвонили в полицию. По данным ряда СМИ, хищников пытались прогнать, но они стали кидаться на людей. Поэтому пришлось стрелять.

Говорят, они остались без матери. Фото: Время местное. Железногорск (Красноярский край).

Говорят, они остались без матери. Фото: Время местное. Железногорск (Красноярский край).

А вот что пишут в соцсетях местные жители:

- Да-а-а, вот это хищники. Они ростом чуть больше метра, вы что? То чувство, когда стыдно, что ты человек.

- Я – житель тех самых садов. Компания из двух медвежат и мамы медведицы держала в страхе три дня. Наши дети да и мы все, простите, боялись в туалет выходить! Спасибо от нас полку ДПС, охране, они все эти три дня патрулировали улицы. Может, конечно, медвежата и не представляли опасности для людей, но мать медвежат, поверьте, не самое доброе животное.

- Да вы знаете, их маму убили еще раньше. Мелкие скитались голодные, напуганные. Вышли к людям? Нет, на смерть они вышли!

- У меня как раз муж в сады ехал, даже погладить одного успел, а потом солдат пригнали…

А как вы думаете - надо ли было стрелять?

ИСТОЧНИК KP.RU

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