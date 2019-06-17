Летняя обувь с доставкой на дом со скидками

СЕГОДНЯ 05:09 2019-06-17T05:09:15+03:00

Теперь жители Красноярска и Красноярского края могут купить обувь в интернет-магазине Ascania.shop, и курьер привезет ее в удобное время

Изменить размер текста: A A

Ascania – сеть мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров с 20-летней историей, полюбившаяся покупателям в Новосибирске, Томске, Красноярске и Екатеринбурге вышла в Online.

Фото: Ascania

Заказать с доставкой в Красноярск и Красноярский край можно любую обувь в интернет-магазине ascania.shop с хорошими скидками. Летняя обувь - со скидками до 50%, а зимняя обувь - до 70%. Доступна доставка курьером до порога или самовывоз из пункта выдачи заказов (ПВЗ) – выберите удобный способ при оформлении покупки. Оплата курьеру после примерки. Сейчас сделать заказ особенно выгодно, 16-23 июня действует акция только для интернет-магазина «Дополнительная скидка -20% на босоножки, сандалии, открытые сабо, туфли»*.

В мультибрендовом интернет-магазине стильной обуви и аксессуаров ascania.shop вы найдете самые актуальные тренды сезона: яркие детали, модные модели и натуральные материалы, а также комфортные варианты на каждый день. В коллекции есть обувь на любой вкус: линии Classic, Elegant, Active и Comfort.

Фото: Ascania

Тщательный отбор поставщиков – в ассортименте известные европейские бренды –гарантирует высокое качество продукции. В нашем магазине представлено более 900 моделей от 70 известных брендов: Adidas, Geox, Levis, GoERGO, CAPRICE, S&M, Indiana, Marco Tozzi, Tamaris, El Tempo, FrancescoDonni и Capilano.

Фото: Ascania

Неважно, какой стиль вы предпочитаете, здесь вы найдете яркий акцент для вашего образа, и подчеркнете свою индивидуальность. Вы будете рады найти ту самую пару, счастливы, когда почувствуете, как она удобна, и придете в восторг от доступной цены.

Интернет-магазин ascania.shop ждет Вас за покупками!

Фото: Ascania

Присоединяйтесь к нашим соцсетям и узнавайте о новинках, акциях первыми:

Instagram

VKontakte

*акция действует до 16-23 июня.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU