СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-14T13:29:38+03:00

Бабушку, которой стало плохо в запертой изнутри квартире, спас полицейский. Фото: пресс-служба МВД России по Республике Хакасия.

Сейчас женщине ничего не угрожает

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90-летней старушке, которой стало плохо в запертой квартире, помог полицейский. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД России по Республике Хакасия.

Все произошло в поселке Расцвет Усть-Абаканского района. Было раннее утро, начало седьмого. У капитана полиции Сергея Шемчука, он тут участковый, заканчивалось дежурство. И вдруг вызов из единой диспетчерской службы «112»: жильцам многоквартирного дома по улице Микроквартал требуется помощь.

Прибыв на место, Сергей увидел: на лестничной клетке столпились несколько жильцов. Оказалось, полицию вызвали они. Вот уже несколько часов из квартиры на первом этаже доносился слабый стон.

- Там бабушка, живет, одна, - рассказали люди. – Есть дочка, но, где она, никто не знает.

Между тем квартира была заперта изнутри, ключей у соседей не было. Полицейский попробовал было докричаться до бабушки, но бесполезно. В ответ слышал только стон. Тогда решил проверить окна. И обнаружил: одно из них открыто для проветривания.

- Капитан полиции сумел распахнуть его и оказался внутри помещения, - поясняют в пресс-службе МВД России по РХ. – На полу лежала старушка. Озябла, обессилела так, что не могла говорить.

Беспокоить бабушку до приезда медиков полицейский не стал – лучше перестраховаться. Накрыл теплым пледом, вызвал «скорую». Приехавшие на вызов врачи оказали пострадавшей необходимую помощь. И сейчас с ней все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU