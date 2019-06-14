2019-06-14T12:04:33+03:00
Общество

Даты школьных выпускных назвали в Красноярском крае

Рассказываем детали
Ася ЖУКОВА
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Даты школьных выпускных назвали в Красноярском крае.Даты школьных выпускных назвали в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае определили даты проведения выпускных вечеров в школах. Как сообщили в пресс-службе министерства образования, для одиннадцатиклассников праздничные мероприятия устроят с 23 по 29 июня, для девятиклассников - с 14 по 29 июня. Кстати, в нынешнем году из 11-х выпускается около 15 тысяч человек, а из 9-х – около 30 тысяч.

Что касается Красноярска, выпускные для одиннадцатиклассников также намечены с 23 по 29 июня. Из 113-ти школ города выпустятся пять тысяч ребят. В большинстве заведений праздник пройдет на своей территории. Только школа №10 проводит торжества в малом концертном зале филармонии, лицей №2 – в ДК Железнодорожников, гимназия №4 – в ДК «Кировский».

В минобре напоминают: во время выпускных действует запрет на распитие спиртных напитков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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