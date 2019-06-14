На запрещенном пляже острова Татышев массово купаются дети

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-14T10:49:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Мальчишки-подростки ныряют в воду на одном из пляжей острова Татышев. Один за другим, на глазах у взрослых. Притом, считай, в самом центре Красноярска. Такие снимки выложил на своей странице в соцсети депутат Захар Енджиевский.

Для красноярцев это картина привычная: в жару на берегах водоемов Татышева – сотни детей и родителей. Многие плаваю, невзирая на запреты Роспотребнадзора и МЧС.

- Невозможно запретить детям купаться, они все равно полезут в воду. К тому же в такую жару и взрослые пренебрегают правилами безопасности, чтобы освежиться, чего ждать от детей? Не все поедут летом на море, многие останутся в городе и будут купаться даже там, где это запрещено, - пишет Захар Енджиевский.

Так, может быть, открыть у водоема пост спасателей или посадить дежурного? – предлагает депутат. Это помогло бы предотвратить несчастные случаи. Ведь в водоемах Татышева едва ли не каждое лето гибнут дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярцев начали штрафовать за купание в неположенных местах

Красноярцы открыли купальный сезон. При этом не все горожане - в положенных местах. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, за первую неделю лета инспекторы оштрафовали 16 человек - все они купались в местах, которые специально для этого не подготовлены, не обращая внимание на запрещающие знаки. Добавим, что в этом купальном сезоне в крае откроется 27 официальных пляжей (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU