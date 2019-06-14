Подполковник МЧС получил 8 лет за миллионную взятку

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-14T10:22:52+03:00

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Подполковник МЧС проведет восемь лет в колонии строгого режима за миллионную взятку. Об этом сообщили в Красноярском гарнизонном военном суде.

По данным наших коллег из newslab, речь идет о бывшем начальнике подразделения авиационно-спасательного центра МЧС Владимире Асанове. Год назад он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ при получении взятки в 1,3 миллиона рублей.

Правда, это была только первая часть. Всего офицер вымогал у представителей одной из компаний 5 миллионов – за то, чтобы именно с ней заключили контракт о поставке продуктов для центра.

И вот вердикт суда: подполковника признали виновным. Назначили ему 8 лет лишения свободы и лишили звания, а еще права занимать руководящие должности в госорганах и вооруженных силах РФ на 5 лет. Пока приговор в силу не вступил. Сам Асанов вину не признает. У него есть 10 дней на обжалование решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU