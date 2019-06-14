Совратившему 12-летнюю школьницу педофилу грозит пожизненное

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-14T09:09:07+03:00

Изменить размер текста: A A

За растление 12-летней школьницы житель Саяногорска (Хакасия) может получить пожизненный срок. Об этом случае рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Вот версия следователя. Как оказалось, девочка и 28-летний мужчина долгое время дружили. (Притом что раньше он привлекался за преступление против половой неприкосновенности ребенка). В марте школьница пришла к нему в гости.

- Зная, что ей нет еще 16 лет, мужчина совершил с потерпевшей половое сношение, без применения насилия - по обоюдному согласию, - рассказывают следователи.

Когда обо все стало известно, возбудили уголовное дело по признакам статьи «Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Мужчина вину свою признал. Утверждает, что раскаялся. Расследование уже завершено, материалы дела направлены в суд.

- Следственное управление в очередной раз обращает внимание на тот факт, что даже и по обоюдному согласию половое сношение и любые другие действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, влекут за собой уголовную ответственность, - подчеркивают в пресс-службе СК. - За совершение данного преступления обвиняемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU