Красноярским врачам насчитали среднюю зарплату в 78 тысяч

СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-14T08:54:42+03:00

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Статистики насчитали красноярским врачам среднюю зарплату в 78 тысяч. Такую сумму озвучили в пресс-службе Красноярскстата накануне дня медицинского работника, он отмечается 16 июня.

Рассказываем подробности. Итак, по данным сотрудников ведомства, в 2018-м году зарплата врачей в государственных организациях составила (повторимся) 77986,1 рубля в месяц. У среднего медперсонала - 39216,2 рубля, у младшего - 38457,7.

- Ну, суммы, мягко говоря, потрясают, - обсуждают в соцсетях. – От реальности это далековато. Или мы чего-то не знаем?

На конец 2018 года в крае было 14,3 тысяч врачей всех специальностей и 34 тысячи работников среднего медицинского персонала. А это на 1,3% и 0,8% больше, чем на конец предыдущего года. Больше всего у нас терапевтов - 24,4%, стоматологов - 10,2%, хирургов - 9,8% и педиатров - 9,2%.

Медпомощь жителям края оказывали 123 больничные организации, 573 амбулаторно-поликлинических организации, 833 фельдшерско-акушерских пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU