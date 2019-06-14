Депутаты горсовета Красноярска открыли свои доходы за прошлый год

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-14T08:02:25+03:00

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Депутаты горсовета Красноярска показали свои доходы за прошлый год. Как выяснилось, самым результативным оказался Захар Енджиевский (ЛДПР). За 2018-й год его доход составил свыше 111 миллионов рублей, а это в 22 раза больше, чем заработал глава Красноярска Сергей Еремин, подсчитали СМИ.

Кроме того, Захар Львович задекларировал три земельных участка, внедорожник Land Rover, грузовики Volvo, КамАЗ и моторную лодку. А у его супруги есть автомобиль BMW, доля в квартире и нежилом помещении.

На второй позиции – депутат Роман Рыбаков. Его заработок за год – почти 90 миллионов (если быть точными 89,95). Помимо этого, парламентарий владеет несколькими большими земельными участками, двумя зданиями и нежилым помещением. Доход его жены – 4,67 миллионов рублей.

Замыкает тройку депутат Талех Махмудов. У него – 90 миллионов рублей, пара участков, два дома и порядка двадцати нежилых помещений.

Четвертое место у Константина Сенченко (31,79 миллионов рублей), пятое занял Александр Дроздов (8,68 миллионов).

ИСТОЧНИК KP.RU