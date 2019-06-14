Медведи на Столбах открыли купальный сезон с опозданием

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-14T07:31:03+03:00

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Медведи на Столбах под Красноярском опоздали с открытием купального сезона. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Как оказалось, прошлый год выдался засушливым, в земле накопилось мало влаги, поэтому грунт активно впитывал весенние воды (дожди, снег). Озерца и ручьи в лесах стали мелкими, в них не искупаешься.

Так что медведи открыли сезон на две недели позднее обычного. Как правило, такое происходит 3-5 мая у самцов и самок, соответственно. (Но это даты самых ранних погружений).

А в нынешнем году медведи «приняли ванну» только 19 мая. То есть с опозданием на полмесяца (в сравнении с прошлым годом). Первые купания попали на камеры фотоловушек.

- К тому же к началу июня этот водоем посетили только три медведя, тогда как в 2018-м к данному сроку успели искупаться больше десяти, - отмечают в пресс-службе заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU