2019-06-14T06:20:56+03:00
Происшествия

«Эпично, как «Форсаж»: столкнувшиеся иномарки опрокинули трактор

Все случилось на Коммунальном мосту [видео]
Ася ЖУКОВА
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Столкнувшиеся на Коммунальном мосту иномарки опрокинули трактор. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Столкнувшиеся на Коммунальном мосту иномарки опрокинули трактор. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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Необычное ДТП случилось на Коммунальном мосту Красноярска вечером в четверг, 13 июня. Столкнувшиеся иномарки опрокинули трактор, рассказывают очевидцы.

- Итак, все произошло на одной из полос, ведущих с право- на левобережье. Здесь столкнулись Ford Mondeo и Honda Accord. От удара Ford отлетел в трактор, и тот опрокинулся на бок, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД. – Водитель получил ушибы, прибывшие на место врачи «скорой» оказали ему разовую медпомощь.

Опрокинули трактор во второй раз..

А вот версия очевидцев:

- Трактор ехал по средней полосе. За ним какой-то автомобиль, дальше Ford. Первая машина обогнала трактор, Ford решил последовать примеру. Слева его не пропустили, решил выдвинуться на правую (автобусную) полосу. А по ней как раз ехала Honda. В итоге Ford врезается в Honda. Сам летит в трактор… ОСАГО у виновника нет.

- Эпично, как «Форсаж», - комментируют в соцсетях.

Даже, если водитель свой Ford продаст, ему денег не хватит, чтобы за трактор отдать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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