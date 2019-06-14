А тебе слабо? Рисуясь перед приятелем, парень выпал с пятого этажа

СЕГОДНЯ 05:49 2019-06-14T05:49:17+03:00

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В Черногорске (Хакасия) 28-летний парень из-за пьяной бравады перед приятелем упал с крыши пятого этажа. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД России по Республике.

На днях молодой человек вместе с товарищем употреблял горячительные напитки в доме на улице Тихонова. В какой-то момент перебрал и заявил другу: запросто заберется на крышу дома.Тот отговаривать не стал: а давай!

Спустя несколько минут «экстремал» был на крыше (поднялся через чердак). Но не рассчитал – обо что-то запнулся и кубарем полетел вниз. Наблюдавший за этим приятель враз протрезвел. И тут же позвонил в «скорую». Трюкача с многочисленными переломами и ушибами увезли в травматологию. Врачи сказали: повезло, мог и погибнуть.

- Не превышайте свою норму алкоголя, - советуют полицейские. - Ведь в пьяном виде человек легко может нарушить закон, стать жертвой несчастного случая или преступления, либо вовсе лишиться жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU